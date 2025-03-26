Киев продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру РФ, заявили в Минобороны

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ, несмотря на заявление Владимира Зеленского о принятии договоренностей о прекращении атак. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», — сообщили в российском военном ведомстве.