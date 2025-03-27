Сервис по самозапрету оформления сим-карт на «Госуслугах» может появиться весной 2026 г.

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сервис по самозапрету для граждан на дистанционное оформление сим-карт может быть запущен на портале «Госуслуги» в марте 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Самозапрет на дистанционное оформление сим-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — рассказали в аппарате.