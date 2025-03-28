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Землетрясение в Мьянме ощутили жители четырех провинций Таиланда, включая Пхукет — ТВ

11:32 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Бангкока и четырех таиландских провинций — Чиангмая, Накхонратчасимы, Накхонсавана и Пхукета — ощутили последствия землетрясения в Мьянме. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

По данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения в Мьянме составила 7,9. Его толчки ощущались в Китае, Таиланде и Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось строящееся здание, под завалами остаются по меньшей мере 43 рабочих. Проживающих в высотках жителей столицы призвали покинуть дома.

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