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Более 2 тыс. домов были повреждены при атаке БПЛА в Энгельсе 20 марта

12:05 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 2 тыс. домов в садовых товариществах были повреждены в результате массированной атаки БПЛА, которая произошла 20 марта в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил глава комитета ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского района Алексей Сидоров на рабочем совещании в областной думе.

«У нас очень серьезное повреждение получили больше 2 тыс. домов, домовладений, так сказать. Потому что у нас есть и жилые дома, и садовые дома. Некоторые сложились полностью до основания. Сейчас [специалисты] уже практически все участки прошли», — сказал Сидоров.

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