Между РФ и Литвой прекращено соглашение о сотрудничестве в таможенных делах
20:33 02.04.2025 Источник: Интерфакс
Действие соглашения между правительствами России и Литвы о сотрудничестве в таможенных делах прекращено в минувший понедельник, сообщает МИД России.
"31 марта 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации в среду со ссылкой на сообщение МИД РФ.
Как напоминает российский МИД, соглашение было подписано 24 февраля 1995 года в Москве.
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