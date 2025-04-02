Между РФ и Литвой прекращено соглашение о сотрудничестве в таможенных делах

20:33 Источник: Интерфакс

Действие соглашения между правительствами России и Литвы о сотрудничестве в таможенных делах прекращено в минувший понедельник, сообщает МИД России.

"31 марта 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале правовой информации в среду со ссылкой на сообщение МИД РФ.

Как напоминает российский МИД, соглашение было подписано 24 февраля 1995 года в Москве.