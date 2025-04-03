Снижение ключевой ставки при высокой инфляции несет большие риски — Набиуллина
12:05 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ключевая ставка не «волшебная палочка», ее несвоевременное снижение при высокой инфляции может повлечь серьезные последствия в виде нового взлета цен и рыночных ставок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка, и если снизить ставку, не обращая внимания на высокую инфляцию, последствия будут печальными в виде нового взлета цен и еще более значительного роста рыночных ставок», — сказала она.
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