Cloud.ru: 62% российских IT-специалистов доверяют искусственному интеллекту как напарнику
18:05 09.04.2025
Больше половины российских IT-специалистов (62%) оценивают свой уровень доверия к искуственному интеллекту (AI) как высокий. К такому выводу пришли аналитики провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, поделившись итогами исследования в преддверии ежегодной конференции GoCloud. В онлайн-опросе приняли участие DevOps, тестировщики, разработчики, аналитики данных и представители других IT-специальностей разных уровней подготовки со всей России.
Доверие к AI как напарнику становится ключом к регулярному использованию технологии — более 70% IT-специалистов применяют AI-сервисы как минимум раз в неделю. Больше всего AI доверяют разработчики ПО — 39% используют его ежедневно.
Исследование показало, что 46% опрошенных больше доверяют российским AI-сервисам, 31% испытывают одинаковое доверие к отечественным и зарубежным решениям. Также на доверие влияет отношение работодателя к технологии. Почти половина специалистов, в чьих компаниях активно поддерживают использование AI, оценили технологию наивысшим баллом по шкале доверия.
К активной поддержке относится, например, готовность работодателя оплатить специалистам коммерческий доступ к AI-сервисам. О том, что в их компании есть такая практика, сообщили 60% респондентов.
Основные сценарии взаимодействия с AI-сервисами среди IT-специалистов — работа с кодом (73%), генерация текстов (31%), поиск информации (31%), анализ данных (31%), создание презентаций (24%) и генерация изображений (24%).
Реже AI применяют для анализа рисков кибербезопасности (19%), расшифровки аудио (15%) и подготовки обзоров объемной информации (9%), например, тезисов встречи или аналитических отчетов.
Большинство респондентов отмечают, что навыки работы с AI становятся все более значимыми на рынке труда. 70% опрошенных периодически встречают в вакансиях обязательное требование владеть навыками и инструментами AI, при этом 22% респондентов отметили, что встречают это требование регулярно.
«Сегодня AI-сервисы окружают нас повсюду: помогают анализировать информацию, управлять бизнесом, разрабатывать новые программные продукты и просто решать повседневные задачи. Масштабировать внедрение AI-сервисов очень сложно без облака— технологической основы, которая делает искусственный интеллект доступнее, — отметил директор по стратегии провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Илья Королев. — IT-специалисты широко используют облачные сервисы и все больше работают в тандеме с AI: рабочая неделя не проходит без использования нейросети у 75% профессионалов. Наше исследование демонстрирует, насколько высок уровень доверия к AI в IT-индустрии и что сотрудничество людей с машинами становится все более тесным».
Среди причин, по которым технология повышает уровень счастья — AI помогает респондентам работать быстрее и эффективнее, минимизирует усилия, избавляет от рутины, повышает чувство уверенности и комфорта, освобождая больше времени для профессиональной реализации и решения интересных мотивирующих задач. А также AI является неотъемлемой частью современной жизни и окном в будущее — но при этом по-прежнему остается новым и увлекательным инструментом.
Про AI-инструменты, сервисы для создания AI-агентов, обучения, инференса и работы с ML-моделями в облаке эксперты Cloud.ru расскажут в треке AI&ML 10 апреля на ежегодной конференции GoCloud.
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