Путин через Уиткоффа передаст Трампу позицию РФ по Украине — Песков
16:32 11.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом хорошей возможностью донести позицию Москвы до главы американского государства Дональда Трампа. Это пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, на встрече Путина и Уиткоффа будут обсуждаться «различные аспекты украинского урегулирования».
«Аспектов много, субстанция очень сложная. Поэтому разговоры, как правило, получаются достаточно долгими. Это очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу», — пояснил Песков.
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