Во многих странах Запада есть планы по срыву мероприятий к 80-летию Победы — Нарышкин
13:32 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что во многих западных странах, в том числе в Польше и прибалтийских республиках строятся планы по срыву торжественных мероприятий по случаю Великой Победы.
«К сожалению, во многих западных странах, в том числе и в Польше, в прибалтийских республиках строятся планы, нацеленные на то, чтобы сорвать или помешать торжественным мероприятиям по случаю Великой Победы. Доходит до того, что в одной из прибалтийских стран планируют уничтожить воинские захоронения тех солдат, офицеров Красной армии, которые, собственно, освободили эти страны от фашизма», — сказал он журналистам.
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