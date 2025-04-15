США не дали G7 принять заявление с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах — Bloomberg
17:12 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты заявили союзниками по Группе семи (G7), что не примут заявление «семерки» с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его сведениям, администрация президента США Дональда Трампа заявила G7, что не будет подписывать заявление, так как «работает над сохранением пространства для переговоров» с Россией. В свою очередь Канада, исполняющая в «семерке» функции председателя в этом году, пояснила, что без США принять заявление будет невозможно.
ВС России 13 апреля нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. В результате уничтожены более 60 украинских военнослужащих.
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