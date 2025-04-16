Присоединение Сербии к ЕС утрачивает смысл — сербский министр
09:05 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вступление Сербии в Европейский союз теряет смысл, так как объединение переживает глубокий кризис. Об этом заявила в интервью ТАСС министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски.
«Я считаю, что текущая политика ЕС переживает глубокий кризис и сталкивается с серьезными вызовами, — считает министр. — ЕС необходимо серьезно переосмыслить свои нынешние политические позиции и четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству».
«Если Брюссель продолжит придерживаться нынешнего курса двойных стандартов, протекционизма и пренебрежения национальными интересами, то дальнейшее расширение европейского сообщества становится крайне сомнительным — как с точки зрения оправданности, так и с точки зрения смысла этого процесса, учитывая изменяющуюся геополитическую картину мира», — подчеркнула Джурджевич-Стаменковски.
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