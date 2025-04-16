США снизили требования к Украине за помощь до $100 млрд — Bloomberg

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США снизили требования к Украине по компенсации за предоставленную помощь с $300 до $100 млрд. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По его информации, администрация американского президента Дональда Трампа после переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе снизила оценку объемов помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, с $300 млрд примерно до $100 млрд. Таким образом, эта цифра приблизилась к озвучиваемой Украиной и составляющей порядка $90 млрд, отметило агентство.