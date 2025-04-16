Соглашение по ресурсам с Украиной может быть подписано на этой неделе — Бессент

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы очень, очень близки. <…> Уже на этой неделе оно может быть даже подписано», — сказал он агентству Bloomberg, говоря о соглашении.