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НОВОСТИ

Соглашение по ресурсам с Украиной может быть подписано на этой неделе — Бессент

12:05 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по ресурсам может быть подписано уже на этой неделе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы очень, очень близки. <…> Уже на этой неделе оно может быть даже подписано», — сказал он агентству Bloomberg, говоря о соглашении.

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