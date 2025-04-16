Доля торговли РФ в нацвалютах близка к возможному максимуму, заявил Оверчук

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля расчетов в национальных валютах во внешней торговле России приблизилась к максимальным величинам, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Конечно же, за последние годы, начиная с 2015 года, идет наращивание объемов торговли в национальных валютах. За последние 3 года произошло резкое увеличение доли расчетов в национальных валютах, и сегодня оно приблизилось к своему возможному максимуму. Потому что с Китаем — 95%, с ЕАЭС — 93%, с Белоруссией, по-моему, 98%», — привел данные зампред правительства. «Поэтому это уже свершившийся факт», — добавил он.