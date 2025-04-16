Финляндия оставит границу с РФ закрытой до дальнейшего уведомления

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии решило оставить границу с Россией закрытой до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте финского кабмина.

«Правительство подтвердило намерение оставить закрытыми переходы на восточной границе. 16 апреля 2025 года правительство приняло решение оставить закрытыми пограничные переходы и централизовать прием заявлений на убежище. Решение действует до дальнейшего уведомления», — говорится в документе.