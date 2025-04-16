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Парламент Грузии принял поправки в закон «О политических объединениях граждан»

19:36 16.04.2025 Источник: Интерфакс

Парламент Грузии в среду на пленарном заседании принял поправки в закон «О политических объединениях граждан». Согласно этим поправкам, политические партии не смогут принимать иностранные пожертвования в форме проведения лекций и семинаров, а международные доноры будут обязаны согласовывать с грузинским правительством выделение грантов неправительственным организациям (НПО). 


Как пояснил на заседании заместитель фракции «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия, «принятие гранта НПО без согласия правительства повлечет за собой ответственность, а контроль за получением гранта будет осуществлять независимое Антикоррупционное бюро». Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя поправки в закон «О политических объединениях граждан» заявил журналистам, что будет положен конец практике финансирования НПО и политических партий различными зарубежными фондами. Представители оппозиции заявили журналистам, что принятые парламентом поправки направлены против демократических свобод в Грузии.

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