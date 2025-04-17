Китай намерен пойти на сближение с ЕС на фоне торговой войны с США — FT

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти пытаются усилить экономическое сотрудничество с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери от торгового конфликта с США и переориентировать экспортные потоки. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Пришло время Китаю и Европе начать все с начала. Торговая встряска, вызванная Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения — Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из нее же импортировать», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэна. По информации газеты, Пекин направил торговые делегации в европейские столицы, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон, а китайские производители активизировали поиск покупателей в Европе. Вместе с тем отношения Китая и ЕС осложнены структурным торговым дисбалансом, ограниченным доступом европейских компаний к китайскому рынку и политическими разногласиями.