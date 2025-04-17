Китай намерен пойти на сближение с ЕС на фоне торговой войны с США — FT
10:05 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти пытаются усилить экономическое сотрудничество с Европейским союзом, чтобы компенсировать потери от торгового конфликта с США и переориентировать экспортные потоки. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
«Пришло время Китаю и Европе начать все с начала. Торговая встряска, вызванная Трампом, дает нам возможность переосмыслить наши торговые отношения — Китаю следует больше экспортировать в Европу и больше из нее же импортировать», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэна. По информации газеты, Пекин направил торговые делегации в европейские столицы, включая Стокгольм, Будапешт и Лондон, а китайские производители активизировали поиск покупателей в Европе. Вместе с тем отношения Китая и ЕС осложнены структурным торговым дисбалансом, ограниченным доступом европейских компаний к китайскому рынку и политическими разногласиями.
НОВОСТИ
- 11:05 17.04.2025
- Чиновники Трампа не интересуются мнением союзников в ЕС и не советуются с ними — NYT
- 11:00 17.04.2025
- Планировавшие покинуть РФ западные компании приостанавливают такие планы — FT
- 10:32 17.04.2025
- ХАМАС испытывает финансовые трудности с выплатами бойцам и чиновникам в Газе — WSJ
- 10:20 17.04.2025
- Женщин-пенсионеров в РФ в два раза больше, чем мужчин — Соцфонд
- 10:17 17.04.2025
- Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана
- 10:05 17.04.2025
- В Красноярском крае состоялся автопробег «Роснефти» в честь 80-летия Великой Победы
- 10:01 17.04.2025
- Открыт прием заявок на Научную премию Сбера – 2025
- 10:00 17.04.2025
- В России стали чаще штрафовать секретоносителей за самовольные поездки за рубеж
- 09:32 17.04.2025
- Россияне с 1 марта установили 10 млн самозапретов на кредиты
- 09:20 17.04.2025
- Товарооборот Японии и РФ в 2024 финансовом году снизился на 9,41%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать