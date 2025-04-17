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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Преображенку в ДНР

14:32 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили населенный пункт Преображенка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Успеновка, Красноармейск, Новоэкономическое и Миролюбовка Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.

Противник потерял более 385 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.

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