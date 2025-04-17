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НОВОСТИ

Катар инвестировал около $1 млрд в экономику РФ — Путин

15:32 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику РФ около миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику. И, я уверен, перспектив гораздо больше и интересных проектов у нас много, достаточно», — заверил Путин.

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