Катар инвестировал около $1 млрд в экономику РФ — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в экономику РФ около миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику. И, я уверен, перспектив гораздо больше и интересных проектов у нас много, достаточно», — заверил Путин.