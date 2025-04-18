0
0
0
НОВОСТИ

США предлагают ослабить санкции против РФ в рамках урегулирования на Украине — Bloomberg

17:40 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения США по украинскому урегулированию предполагают ослабление санкций против РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, американская сторона представила соответствующий план в четверг на встрече в Париже, в которой приняли участие представители Великобритании, США, Украины и Франции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10120
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
10515
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9874
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10211
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10129
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10125
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10033
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10151
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10048
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9932

Возврат к списку