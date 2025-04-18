США предлагают ослабить санкции против РФ в рамках урегулирования на Украине — Bloomberg

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложения США по украинскому урегулированию предполагают ослабление санкций против РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, американская сторона представила соответствующий план в четверг на встрече в Париже, в которой приняли участие представители Великобритании, США, Украины и Франции.