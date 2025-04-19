США могут признать Крым российской территорией — Bloomberg

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти готовы признать Крым российской территорией в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Такой шаг, указывает издание, свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться прекращения огня и урегулирования конфликта на Украине. Окончательное решение принято еще не было.