Патриарх Сербский отправляется в Москву по приглашению патриарха Кирилла

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Сербский Порфирий принял приглашение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Россию в Светлую седмицу и в понедельник отправляется с визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ).

«Отвечая на братский призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси господина Кирилла, Святейший Патриарх Сербский Порфирий с членами священной свиты, состоящей из его высокопреосвященства митрополита Бачского господина Иринея и ряда священнослужителей и служителей нашей церкви, отправятся сегодня в Москву, где будут находиться на протяжении Светлой седмицы», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, там сообщили, что два патриарха совершат 25 апреля совместную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.