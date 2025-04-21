Патриарх Сербский отправляется в Москву по приглашению патриарха Кирилла
15:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Сербский Порфирий принял приглашение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Россию в Светлую седмицу и в понедельник отправляется с визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ).
«Отвечая на братский призыв Святейшего Патриарха Московского и всея Руси господина Кирилла, Святейший Патриарх Сербский Порфирий с членами священной свиты, состоящей из его высокопреосвященства митрополита Бачского господина Иринея и ряда священнослужителей и служителей нашей церкви, отправятся сегодня в Москву, где будут находиться на протяжении Светлой седмицы», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, там сообщили, что два патриарха совершат 25 апреля совместную литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.
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