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НОВОСТИ

В РФ решение о призыве в армию будет исполняться в течение года

17:12 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную службу будет исполняться в течение года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе идет речь о ситуации, когда решение о призыве гражданина было принято, но он не был отправлен к месту прохождения службы в призывной период. В таких случаях указанное решение будет исполняться в течение года.

Новые нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.

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