В РФ решение о призыве в армию будет исполняться в течение года
17:12 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому решение о призыве на срочную службу будет исполняться в течение года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В законе идет речь о ситуации, когда решение о призыве гражданина было принято, но он не был отправлен к месту прохождения службы в призывной период. В таких случаях указанное решение будет исполняться в течение года.
Новые нормы вступают в силу со дня официального опубликования закона.
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