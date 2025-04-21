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НОВОСТИ

РФ готова к переговорам с Украиной, в том числе по гражданским объектам — Песков

20:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин готов именно с украинской стороной обсуждать тему ненанесения ударов по гражданским объектам. Это подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что «и ранее президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной». «Это его еще одно предложение в этом плане», — пояснил Песков.

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