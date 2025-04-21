Последние встречи США с РФ и Украиной были «очень хорошими» — Трамп
20:40 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последние консультации США с Россией и Украиной по мирному урегулированию были «очень хорошими». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг урегулирования на Украине и о признании контроля РФ над новыми регионами. «Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией», — отметил глава государства.
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