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Последние встречи США с РФ и Украиной были «очень хорошими» — Трамп

20:40 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние консультации США с Россией и Украиной по мирному урегулированию были «очень хорошими». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг урегулирования на Украине и о признании контроля РФ над новыми регионами. «Я расскажу вам все подробности в ближайшие три дня, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной, Россией», — отметил глава государства.

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