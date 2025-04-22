Бойцы ВС РФ освободили монастырь в Горнале

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

«Наши бойцы в ходе боев освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Сопротивление ВСУ сломлено», — сказал собеседник агентства.