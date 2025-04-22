Запрет на удары по гражданским целям требует их четкого разделения — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос об остановке ударов по гражданским целям требует четкого разделения, когда эти объекты могут быть военной целью, а когда нет, пояснил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир Путин] и объяснил сложность этой темы как раз вчера, отвечая на вопрос журналистов. То есть, говоря об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут быть», — указал представитель Кремля.