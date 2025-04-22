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НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки уничтожила 99 украинских беспилотников

14:12 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская ПВО за минувшие сутки уничтожила 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

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