ПВО РФ за сутки уничтожила 99 украинских беспилотников

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская ПВО за минувшие сутки уничтожила 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 3 управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.