ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 160 военных и танк
15:32 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины за сутки на курском направлении составили составили более 160 военных, танк и зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ». Четверо украинских военных сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, 3 артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс „ОСА-АКМ“ и станцию РЭБ, а также 6 пунктов управления БпЛА, склад боеприпасов и склад технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.
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