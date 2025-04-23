Выпуск средств поражения, РЭБ вырос более чем вдвое в прошлом году — Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за прошлый год более чем вдвое увеличила выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Более чем вдвое <…> увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы», — отметил Путин.