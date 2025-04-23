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Выпуск средств поражения, РЭБ вырос более чем вдвое в прошлом году — Путин

14:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия за прошлый год более чем вдвое увеличила выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Более чем вдвое <…> увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы», — отметил Путин.

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