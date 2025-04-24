0
0
98
НОВОСТИ

Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия в Ереване

11:00 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия, состоявшегося накануне вечером в Ереване, и назвал это провокацией. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика», — отметила Багдасарян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 24.04.2025
МИД КНР назвал ложным заявление Трампа об активных переговорах с США по тарифам
0
19
11:20 24.04.2025
Токаев назвал РФ главным стратегическим партнером Казахстана
0
66
11:05 24.04.2025
ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области
0
93
10:32 24.04.2025
Французский генерал назвал чушью идею создания «коалиции желающих»
0
178
10:20 24.04.2025
Запад задался целью создать азиатский аналог НАТО — Шойгу
0
182
10:05 24.04.2025
Рубио опроверг публикацию Politico о планах США снять санкции с «Северного потока — 2»
0
202
10:00 24.04.2025
Медведев указал на возможность создания альтернативы МУС в рамках БРИКС
0
205
09:32 24.04.2025
Досрочный период ЕГЭ-2025 прошел штатно, без резонансных историй — Музаев
0
232
09:20 24.04.2025
Европа хочет быть готовой к войне с РФ к 2030 году — Шойгу
0
262
09:10 24.04.2025
Финал первой Всероссийской олимпиады школьников по предпринимательству собрал участников из 42 регионов России
0
252

Возврат к списку