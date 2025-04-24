Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия в Ереване

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сжигание флагов Турции и Азербайджана во время факельного шествия, состоявшегося накануне вечером в Ереване, и назвал это провокацией. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика», — отметила Багдасарян.