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НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 150 военных на курском направлении за сутки

14:32 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 150 военнослужащих, пусковую установку РСЗО и бронемашину на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, 2 миномета, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и 2 склада боеприпасов», — сообщили там.

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