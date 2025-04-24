ВСУ потеряли более 150 военных на курском направлении за сутки

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 150 военнослужащих, пусковую установку РСЗО и бронемашину на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, артиллерийское орудие, 2 миномета, пусковая установка РСЗО, 10 автомобилей, а также 11 пунктов управления БПЛА и 2 склада боеприпасов», — сообщили там.