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Трамп: Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости

19:00 24.04.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

"Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачный выбор времени" - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social. "Давайте заключим мирное соглашение!" - добавил он.

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