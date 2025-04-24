Трамп: Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости

19:00 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

"Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачный выбор времени" - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social. "Давайте заключим мирное соглашение!" - добавил он.