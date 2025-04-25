ВСУ расстреляли две группы своих солдат при попытке сдаться у Горналя — силовики

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ в Горнале Курской области расстреляли две группы своих солдат при попытке сдаться. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Две группы солдат противника были расстреляны своими сослуживцами при попытке сдаться», — сказал собеседник.