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Франция выдает визы только россиянам с биометрическими паспортами

13:00 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские граждане при подаче документов на получение визы во Францию должны прилагать биометрические загранпаспорта. Об этом сообщили ТАСС во французском визовом центре в Москве.

«Да. Для получения шенгенской визы необходимо подать заграничный паспорт с 10-летним сроком действия, биометрический. В нем находится микрочип, который позволяет вам пройти электронный контроль на границе, — сказала собеседница агентства. — Визу Франции со вчерашнего дня вы можете получить только c 10-летним паспортом».

В центре напомнили, что после приостановки Евросоюзом действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме сроки получения россиянами шенгенских виз увеличены до полугода.

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