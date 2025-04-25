Франция выдает визы только россиянам с биометрическими паспортами

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские граждане при подаче документов на получение визы во Францию должны прилагать биометрические загранпаспорта. Об этом сообщили ТАСС во французском визовом центре в Москве.

«Да. Для получения шенгенской визы необходимо подать заграничный паспорт с 10-летним сроком действия, биометрический. В нем находится микрочип, который позволяет вам пройти электронный контроль на границе, — сказала собеседница агентства. — Визу Франции со вчерашнего дня вы можете получить только c 10-летним паспортом».

В центре напомнили, что после приостановки Евросоюзом действия соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме сроки получения россиянами шенгенских виз увеличены до полугода.