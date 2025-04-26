Сделка по Украине по большей части согласована, нужна встреча на высоком уровне — Трамп

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что большинство положений возможного соглашения об урегулировании конфликта между Россией и Украиной согласованы. По мнению американского лидера, необходима встреча двух сторон «на очень высоком уровне».

«Хороший день переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, и теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне, чтобы покончить с этим», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. «Большинство основных пунктов согласованы», — подчеркнул американский лидер.