0
0
181
НОВОСТИ

ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Ярослава Москалика

19:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, заминировавший автомобиль „Фольксваген-гольф“ в городе Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав 1966 года рождения», — заявили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 26.04.2025
Глава МИД Ирана заявил, что удовлетворен переговорами с США по ядерной сделке
0
87
19:30 26.04.2025
Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при поднятии флага РФ в Горнале
0
142
18:30 26.04.2025
Курс «Семьеведение» пройдет каждый школьник - Буцкая
0
251
18:00 26.04.2025
США заявили Украине, что следующая администрация может быть не против ее вступления в НАТО
0
327
17:30 26.04.2025
Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Киевом без предварительных условий
0
374
17:00 26.04.2025
Британия может пойти на провокации против РФ на территории любой страны — Нарышкин
0
422
16:00 26.04.2025
Сильный взрыв прогремел в иранском порту Бендер-Аббас
0
464
15:00 26.04.2025
В ЦРУ подтвердили гибель сына замдиректора ведомства в боях на Украине — NBC News
0
594
13:38 26.04.2025
Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области
0
738
13:00 26.04.2025
Кабмин выделил дополнительные 1,3 млрд руб. на поддержку жителей Курской области
0
647

Возврат к списку