Глава МИД Ирана заявил, что удовлетворен переговорами с США по ядерной сделке
20:00 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что удовлетворен ходом переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики, но испытывает сдержанный оптимизм в отношении будущего соглашения с Вашингтоном.
«Мы удовлетворены ходом переговоров, обе стороны настроены серьезно. В отношении достижения соглашения я настроен оптимистично, но сдержанно», — отметил он в беседе с журналистами по окончании третьего раунда диалога.
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