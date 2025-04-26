Глава МИД Ирана заявил, что удовлетворен переговорами с США по ядерной сделке

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что удовлетворен ходом переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики, но испытывает сдержанный оптимизм в отношении будущего соглашения с Вашингтоном.

«Мы удовлетворены ходом переговоров, обе стороны настроены серьезно. В отношении достижения соглашения я настроен оптимистично, но сдержанно», — отметил он в беседе с журналистами по окончании третьего раунда диалога.