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Взрывное устройство при убийстве генерала Москалика привели в действие с Украины — ФСБ

20:30 26.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывное устройство, сработавшее в припаркованном автомобиле при покушении на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, было приведено в действие с территории Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«25 апреля при выходе из подъезда военнослужащего Минобороны России СВУ было дистанционно приведено в действие с территории Украины», — заявили в ЦОС.

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