Ким Чен Ын назвал священной миссией участие КНДР в освобождении Курской области
09:05 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын, принимая решение об участии воинских подразделений в операции по освобождению районов Курской области от украинских формирований, посчитал это «священной миссией» для укрепления дружбы с Россией. Об этом говорится в заявлении Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.
«Ким Чен Ын определил, что участие наших вооруженных сил в войне является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами — КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР», — привело заявление Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР решил, что сложившаяся ситуация соответствовала приведению в действие статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ, и отдал приказ боевым подразделениям Корейской народной армии «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков и освободить районы Курской области во взаимодействии с Вооруженными силами России».
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