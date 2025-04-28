Ким Чен Ын назвал священной миссией участие КНДР в освобождении Курской области

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын, принимая решение об участии воинских подразделений в операции по освобождению районов Курской области от украинских формирований, посчитал это «священной миссией» для укрепления дружбы с Россией. Об этом говорится в заявлении Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи.

«Ким Чен Ын определил, что участие наших вооруженных сил в войне является священной миссией для монолитного укрепления традиционной дружбы и солидарности между двумя странами — КНДР и РФ, гарантирования развития и процветания обеих стран и защиты чести КНДР», — привело заявление Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР решил, что сложившаяся ситуация соответствовала приведению в действие статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ, и отдал приказ боевым подразделениям Корейской народной армии «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков и освободить районы Курской области во взаимодействии с Вооруженными силами России».