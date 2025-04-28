КНДР помогла РФ в СВО в полном соответствии с международным правом — Путин
11:00 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы из КНДР помогали Вооруженным силам России отражать вторжение ВСУ в Курскую область в полном соответствии с международным правом. Это подчеркнул президент России Владимир Путин.
«В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской Народной Армии — в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что статья 4 договора предусматривает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.
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