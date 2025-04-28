РФ при необходимости окажет военную помощь КНДР согласно договору — Песков

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, согласно договору о взаимопомощи, окажет при необходимости военную помощь КНДР. В этом заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«У нас же действует наш договор, и, по этому договору, стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать значительную помощь друг другу», — отметил представитель Кремля.