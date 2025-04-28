ВС РФ освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области

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13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сообщении.