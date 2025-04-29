14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неустанная пропаганда заставила даже западных лидеров поверить в фейковые новости касательно конфликта на Украине, считает американский юрист-международник, бывший эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас.

По его мнению, для завершения конфликта Западу необходимо прислушаться к требованиям России и понять их. Для этого США и Европа должны изменить свою риторику, отмечает эксперт. «Неустанная пропаганда заставила даже лидеров поверить в фейковые новости, фейковую историю и фейковое право, которые они сами вплели в ткань войны на Украине», — пояснил де Зайас на своей странице в Х.