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НОВОСТИ

Власти Ирана не исключают версию с саботажем или диверсией в порту Шахид-Раджаи

16:12 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти не исключают того, что причиной взрыва в порту Шахид-Раджаи могли стать диверсия или саботаж. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Мехди Шахрияри.

«Происшествие могло быть вызвано в том числе FPV-дронами или стало результатом диверсии, возможно, при участии людей, проникнувших извне. Одним из основных вариантов может быть, что это произошло в результате диверсии, такой как [удар] FPV-дронами или проникновение диверсантов», — сказал парламентарий в интервью порталу Rouydad 24.

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