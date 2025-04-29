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НОВОСТИ

Минобороны Пакистана: Возможность военного вмешательства на территорию соседней Индии существует.

21:45 29.04.2025 Источник: Интерфакс

Пакистан не исключает возможности военных действий в отношении Индии после осложнения ситуации между двумя странами, возникшей после теракта в индийском городе Пахалгам.

"Возможность военного вмешательства на территорию соседней Индии существует. Мы усилили нашу мощь. Будут приняты стратегические решения", - сообщил во вторник в интервью агентству ЭФЭ министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

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