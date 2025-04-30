Сирия стремится к сбалансированным отношениям с РФ, основанным на уважении — глава МИД

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые власти в Дамаске стремятся к сбалансированным отношениям с Россией, основанным на взаимном уважении. Об этом сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шибани.

«Мы хотим сбалансированных отношений с Россией, основанных на взаимном уважении», — приводит канал выдержки его заявлений. По словам министра, Сирия стремится «извлечь выгоду из политического, экономического влияния России».

Говоря об отношениях с США, он подчеркнул, что у Дамаска «много общих интересов» с Вашингтоном. «Мы открыты для развития стратегических отношений с Соединенными Штатами», — сказал министр.

Глава МИД также сообщил о намерениях «сотрудничать с Китаем в предстоящий период восстановления страны».