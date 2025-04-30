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НОВОСТИ

Лучшие дрифтеры соберутся в Москве на фестиваль No Drift No Fest

15:47 30.04.2025

В Москве 3 мая состоится No Drift No Fest – фестиваль автоспорта, на котором ждут лучших пилотов, мастеров по модификации автомобилей со своими автомобильными проектами и автолюбителей из разных регионов. В программе фестиваля – дрифт-контесты, в ходе которых зрители смогут выбрать победителя, демонстрация эксклюзивных проектов машин, редкие модели и настоящие шедевры автомобильного искусства.

Гости фестиваля смогут пообщаться со звездами автоспорта. Например, легенда отечественного дрифта Аркадий Цареградцев устроит автограф- сессию, гоночная команда «ГазРейд Спорт» продемонстрирует уникальное шоу, чемпионы восточной Европы по стантрайдингу Юра Верховников

и Данила Желанов выступят со своими трюками. В выставочной зоне можно будет увидеть коллекционные модели автомобилей Hot Wheels.

Фестиваль пройдет в Центре технических видов спорта «Москва» (Проектируемый проезд, 4386).

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