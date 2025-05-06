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Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке

19:20 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке с должности главы Чечни и решение по этому вопросу принимает президент РФ Владимир Путин.

Ранее в местных СМИ появились сообщения, что Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности главы Чечни и выразил надежду на то, что ее поддержат.

«Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин», — написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что является пехотинцем и командным человеком, готовым выполнить любой приказ.

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