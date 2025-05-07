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Патриарх назвал современные отношения государства и РПЦ лучшими за всю историю России

22:40 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с 25-летием со дня официального вступления в должность главы Российского государства и поблагодарил его за «беспрецедентные отношения» Русской православной церкви и государства, которых не было за всю историю страны. Текст поздравления приводит сайт патриархии.

«Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 25-летием со дня официального вступления в должность главы Российского государства. С сугубой признательностью хотел бы отметить сложившиеся при вашей активной поддержке беспрецедентные отношения церкви и государства, которых не было за всю историю нашего Отечества. Будучи, с одной стороны, отделенной от государства, церковь, вместе с тем, обладает всеми правами и свободами, имеет возможность беспрепятственно совершать свою спасительную миссию и нести свет истины христовой и ближним, и дальним», — отмечается в тексте поздравления.

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