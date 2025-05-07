Патриарх назвал современные отношения государства и РПЦ лучшими за всю историю России
22:40 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с 25-летием со дня официального вступления в должность главы Российского государства и поблагодарил его за «беспрецедентные отношения» Русской православной церкви и государства, которых не было за всю историю страны. Текст поздравления приводит сайт патриархии.
«Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой — 25-летием со дня официального вступления в должность главы Российского государства. С сугубой признательностью хотел бы отметить сложившиеся при вашей активной поддержке беспрецедентные отношения церкви и государства, которых не было за всю историю нашего Отечества. Будучи, с одной стороны, отделенной от государства, церковь, вместе с тем, обладает всеми правами и свободами, имеет возможность беспрепятственно совершать свою спасительную миссию и нести свет истины христовой и ближним, и дальним», — отмечается в тексте поздравления.
НОВОСТИ
- 22:00 06.05.2025
- США и хуситы достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Омана
- 21:20 06.05.2025
- Славянам нет места в будущем, о котором мечтают западные элиты — Лукашенко
- 20:40 06.05.2025
- Польские перевозчики начнут протест на границе с Украиной 12 мая — организатор
- 20:00 06.05.2025
- Еврокомиссия предложила запретить странам ЕС закупать ядерное топливо из РФ в 2027 году
- 19:45 06.05.2025
- В Эстонии утвердили поправку в закон, ограничивающий право голоса для граждан РФ и Белоруссии
- 19:30 06.05.2025
- Противостояние Индии и Пакистана, похоже, приводит к экологической катастрофе
- 19:20 06.05.2025
- Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке
- 18:40 06.05.2025
- Международный аэропорт Саны полностью разрушен в результате ударов Израиля
- 18:00 06.05.2025
- Условия по Украине, которые Путин озвучил в МИД РФ, обсуждались с Уиткоффом — Ушаков
- 17:40 06.05.2025
- Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать